2.877 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 2.877 koronasmittede personer i Norge. Det er 486 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.642 koronasmittede per dag Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 2.145, så trenden er fortsatt stigende slik den har vært siden august.

Snøkaoset uteble i Oslo

Ved 5-tiden tirsdag var det ikke meldt om problemer etter vinterens første snøfall på Østlandet.

– Det ser ut til å ha gått greit så langt, men det har ikke vært mye trafikk på veiene, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB litt før klokken 5 tirsdag morgen.

Heller ikke Vegtrafikksentralen eller Øst politidistrikt har meldt om trafikale problemer natt til tirsdag.

Ny smitterekord i Oslo – 831 nye koronatilfeller

Det er registrert 831 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 201 flere enn samme dag forrige uke og ny døgnrekord for hovedstaden. Den forrige smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Rundt 10 prosent av innbyggerne i Oslo er registrert koronasmittet siden mars i fjor, til sammen 68.264 personer. Over 7.300 tilfeller er registrert bare de siste to ukene.

USA styrker vaksineanbefalingen

Økende bekymring for omikronvarianten gjør at det amerikanske smittevernbyrået CDC nå råder alle voksne amerikanere til å ta en oppfriskningsdose.

Pfizer/Biontech vil innen få dager søke legemiddeltilsynet FDA om at en oppfriskningsdose av deres vaksine også kan gis til 16- og 17-åringer, melder The Washington Post.

Golfstjernen Tiger Woods legger opp som proff på heltid

Tiger Woods utelukker at han noen gang kommer tilbake som profesjonell golfspiller på heltid. Skadene som han pådro seg i trafikkulykken i februar, er for omfattende.

Woods mener han kan bli bra nok igjen til å kunne spille på et høyt nivå, men ikke på fulltid og kun utvalgte turneringer.

– Jeg tror at det er realistisk å spille på touren igjen en dag – aldri på heltid, aldri igjen – men å kunne velge noen få turneringer i året, sier han i et intervju med Golf Digest.

CNN-vert Chris Cuomo i hardt vær – hjalp guvernørbror

CNN-anker Chris Cuomo spilte en større rolle enn tidligere kjent i å forsvare broren, New York-guvernør Andrew Cuomo, mot anklager om seksuell trakassering. Det viser nye dokumenter som ble offentliggjort mandag.

Tusenvis av sider med nye bevis og vitneforklaringer viser hvordan tidligere guvernør Andrew M. Cuomo stolte på en gruppe allierte, inkludert hans yngre bror, CNN-verten Chris Cuomo, for å legge strategier for hvordan han skulle avlede og overleve de mange anklagene om seksuell trakassering, skriver The New York Times.

Avisbud overfalt på Strømmen

Et avisbud ble overfalt av fire ungdommer på Strømmen natt til tirsdag. Alle fire ble pågrepet etter få minutter.

– En patrulje ble klokken 2.25 oppmerksom på et avis- og pakkebud som hadde blitt truet og fraranet to pakker av fire ungdommer, to gutter og to jenter. Budet pekte ut retningen, og vi fant alle fire etter kort tid, forteller operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.