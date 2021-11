Politiet melder på Twitter at raset skal ha skjedd i forbindelse med en varslet sprengning under veiarbeid like etter kl 19:00.

– En mur har rast ut i veibanen, så det jobbes med opprydningsarbeid nå. De har vært litt uheldige med en sprengning, forteller Mette Brunes, operatør ved Vegtrafikksentralen til NTB.

– Det er nå lange køer på vei inn mot Oslo. Vi er på vei for å undersøke hva som har skjedd, melder Politiet på Twitter.

I en oppdatering forteller politiet at køen strekker seg til Sandvika.

Ifølge politiet skal det ikke være meldt om personskader.

Saken oppdateres.