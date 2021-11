Velferdskutt reverseres – men klimabudsjettet lar vente på seg

– Det er det mest omfordelende og grønne budsjettet som er blitt lagt fram i Stortinget på mange, mange år, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og SV-leder Audun Lysbakken la han mandag ettermiddag fram den endelige budsjettavtalen de tre partiene er blitt enige om.

De tre har forhandlet hele helgen for å lande avtalen i tide til budsjettdebatten i Stortinget torsdag. Etter at finanspolitikerne ikke hadde kommet i mål lørdag formiddag, inviterte Støre finansministeren hjem til statsministerboligen, mens en forkjølet Lybakken deltok på skjerm fra stortingskontoret sitt. Både lørdagskvelden og hele søndagen gikk med.

– Vedum og jeg hadde et avbrudd i kirketiden hvor vi gikk i Uranienborg kirke, for der holdt kona mi gudstjeneste. Så vi fikk med oss inspirasjon derfra. Og så jobbet vi fram til klokka tre natt til mandag. Da kunne vi si at nå har vi enigheten i sikte, forteller Støre.

Feriepenger og brillestøtte

Budsjettet flytter på over 8 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens tilleggsforslag til statsbudsjettet.

Enigheten betyr at permitterte får feriepenger neste år, etter at Ap fikk saftig kritikk for ikke å sikre dette i regjeringens tilleggsmelding. En rekke borgerlige velferdskutt, som de rødgrønne i kor har kalt «usosiale», blir reversert, blant annet barnetillegget for uføre og brillestøtten for barn. Det tas noen steg i retning av en tannhelsereform, og førsteklassingene får gratis halvdagsplass i SFO.

Noen grep i skattesystemet skal sørge for at «de på toppen» må betale mer i inntektsskatt, men ifølge Vedum får 82 prosent lavere eller likt skattetrykk som i dag.

Fakta om endringene i statsbudsjettet Dette er endringene i Ap-Sp-regjeringens statsbudsjett etter enigheten med SV: * Permitterte og arbeidsledige får rett til feriepenger på samme måte som de fikk i fjor. Dette settes det av rundt 1,2 milliarder kroner til. * Det blir ikke noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel neste år. * CO2-avgiften for oljebransjen økes kraftig. * Kuttet i friinntekter for uføre blir fjernet. * Kuttet i brillestøtte til barn reverseres. * Gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger. * Det settes i gang en tannhelsereform. Flere unge får billigere tannlege, støtten til tannregulering for barn økes og kapasiteten i tannhelsetjenesten skal økes. * Kutt i skogvern stanses. * Det legges fram en lovendring om at barnetrygden ikke skal regnes med i sosialhjelpen til familier. * Kollektivtrafikken får en krisepakke på 500 millioner kroner.

Bilistene skjermes

Samtidig har Senterpartiet sikret at bilistene fortsatt skjermes fra den økte CO2-avgiften, selv om innretningen er litt annerledes enn i regjeringens opprinnelige forslag.

For SV har det vært viktig at budsjettet neste år innebærer større kutt i klimautslippene enn det forslaget Solberg-regjeringen la på bordet før den gikk av. Men Lysbakken kan ikke legge tall på bordet som viser at de har fått det til.

– Det har vært en utfordring i dette arbeidet, det kan sikkert Trygve holde et foredrag om, at det å få regnet på ulike typer utslippskutt, foreløpig er vanskelig, sa Lysbakken på pressekonferansen på Stortinget mandag.

Men han føler seg likevel trygg på at summen av tiltak gjør at de leverer.

Vedum viser til økt satsing på Enova, hydrogen og havvind.

– Det er mange grep som også skaper arbeidsplasser i hele Norge. Det er viktig at folk opplever at det blir bedre.

Ikke større kutt?

Men de andre miljøpartiene sår tvil om hvor grønt budsjettet er.

– Jeg er faktisk veldig usikker på om Støre virkelig kan rettferdiggjøre påstanden om at dette er det grønneste budsjettet på flere år. Vi har ikke greid ut fra det vi har sett så langt, å kunne telle oss fram til at dette gir større utslippskutt enn Solberg-regjeringens budsjett gjorde, sier Melby.

Lysbakken medgir at mange av tiltakene de er enige om, først vil gi skikkelig effekt om noen år og i mindre grad neste år.

– Det blir nok et hovedtema i forhandlingene hele resten av perioden: Hvordan vi skal få opp farten så vi når målene i 2030, sier han.

I tillegg til selve budsjettet er de tre partiene enige om en lang rekke såkalte verbalforslag, det vil si forslag de tre er enige om å stemme for i Stortinget. Blant dem er en utsettelse av en ny konsesjonsrunde på norsk sokkel som egentlig skulle vært holdt neste år.

– Det betyr dessverre ikke at det blir slutt på eller særlig brems i oljeletingen, som SV lovet velgerne sine i valgkampen, sier MDGs fungerende partileder Kriss Rokkan Iversen til NTB.

Flere av SVs hjertesaker er blitt til løfter om utredninger regjeringen må gjennomføre, blant dem et forslag om en grønn folkebonus, der klimaavgiftene staten tar inn, deles flatt ut til befolkningen, og hvordan velferden kan gjøres profittfri.

Skattekritikk

Opposisjonen både på høyre- og venstresiden er kritiske til skatteprofilen i budsjettet. Rødt mener de rike kan puste lettet ut.

– Regjeringa tviholder på skatteforliket med høyresiden og freder det skattekuttet som har hatt mest å si for økt ulikhet, den lave selskapsskatten, som gjør at den rikeste énprosenten betaler lavere skatt enn mange vanlige arbeidsfolk, sier Marie Sneve Martinussen (R)

– Nå blir det dessverre vanlige folks tur til å betale toppskatt, sier Høyres Tina Bru.

– I en tid hvor renten skal opp, og strømprisene er rekordhøye, kommer folk til å merke det på lommeboka når regjeringen kraftig skrur til skattene for lektorer, konduktører og jordmødre og alle andre som tjener mer enn 644.000, legger hun til.

Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi etterlyser grep for å bøte på de høye strømprisene. Kuttet i elavgiften videreføres, men det er for lite, mener han.