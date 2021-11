Det kunngjorde SVs partileder Audun Lysbakken under pressekonferansen mandag. Der ble det bekreftet budsjettenighet mellom regjeringen og SV.

Arbeidet med en tannhelsereform skal også sparkes i gang, og billigere SFO, sa Lysbakken. I tillegg blir det omstridte kuttet i brillestøtte for barn reversert.

– Avtalen betyr mer å leve av for mange uføre, fattige familier og mennesker som ble rammet av høyresidens usosiale kutt. Den betyr at de på toppen må betale mer skatt, mens vi setter i gang to store, nye velferdsreformer, sa Lysbakken.

Sikrer feriepenger for permitterte

Regjeringen til Jonas Gahr Støre (Ap) har fått hard kritikk for at det ikke ble satt av penger til feriepenger til folk som ble permittert eller mistet jobben i coronakrisen.

I forbindelse med enigheten med SV om endringene i statsbudsjettet har regjeringen fått dette på plass. Dermed imøtekommes et krav fra fagbevegelsen og venstresiden.

– Vi har sikret et opplegg som gjør at det som gjaldt for folk som var ledige og permitterte i 2020, også vil gjelde i 2021. Vi finner 1,2 milliarder kroner pluss til dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Regjeringen vil også likevel ikke videreføre Solberg-regjeringens kutt i friinntekten til uføretrygdede etter å ha kommet til budsjettenighet med SV.

Solberg-regjeringen foreslo opprinnelig å kutte i ordningen med at uføre kan tjene drøyt 42.500 kroner uten at uføretrygden reduseres. Støre-regjeringen opprettholdt kuttet i sitt budsjettforslag. Det ville spart staten for 254 millioner kroner.

I budsjettenigheten mellom regjeringen og SV fjernes imidlertid kuttet.

Det blir ikke dyrere å kjøre bil

Budsjettenigheten med SV fører ikke til at det blir dyrere å kjøre bil i Norge neste år. Ifølge finansministeren får 82 prosent lavere eller likt skattetrykk.

– For en vanlig bilist i Norge vil ikke kostnadene gå opp, de vil være de samme som i år, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Ingen svar om CO2-fangst i Oslo

Spørsmålet om CO2-fangst på Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo blir ikke avklart i budsjettenigheten.

Fortum Oslo Varme fikk nylig avslag på sin søknad til EU om prosjektstøtte.

Det utløste krav fra SV om at staten må gå inn og redde prosjektet. Men i budsjettenigheten bes selskapet i stedet om å søke EU på nytt.

Det skal redegjøres for status i prosjektet når revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai.

To uker med forhandlinger

Samtalene startet mandag 15. november. Etter to uker med forhandlinger skal partene ha blitt enige, og de rekker dermed med god margin fristen for å bli enige før finansdebatten, som finner sted førstkommende torsdag.

De tre forhandlingslederne Eigil Knutsen (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) har fremhevet at det har vært god framdrift og god tone. Men tidvis har det vært klart at samtalene gikk tregere.

En uke ut i forhandlingene ble de parlamentariske lederne koblet på etter at Ap og Sp mente det gikk for sakte framover. Det ble framhevet at de kun skulle diskutere status og prosess, og ikke gå inn i selve forhandlingstemaene.

Partilederne koblet på

De tre finanspolitikerne har fortsatt med daglige forhandlingsmøter. I helgen ble også samtalene løftet opp på partiledernivå for å få gjennom noen avklaringer. Ifølge Knutsen bidro partilederne godt til å få landet noen av sakene som de tre partiene forhandlet om.

Lite har lekket ut om hvilke saker som har skapt særlig hodebry for forhandlingspartene. Forhandlingsinnspurten har skjedd i en situasjon der både strømkrise og coronakrise preger nyhetsbildet, men det er uklart hvordan dette er spilt inn i budsjettsamtalene.

Saken oppdateres.