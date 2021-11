Hydro skriver at det er en «samlet vurdering av business-scenario» for deltakelse i den europeiske batteriverdikjeden som er bakgrunnen for at de tre selskapene har besluttet å droppe planene.

Ingen av partene har planlagt videre aktivitet på dette tidspunktet, heter det i pressemeldingen.

Etter planen skulle fabrikken ha skapt rundt 2.000 norske arbeidsplasser.

Har tro på norsk batteri

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skriver i en epost til NTB at det fortsatt kan skapes mange nye arbeidsplasser og høy eksportverdi i fremtiden.

– Det er flere gode initiativer på gang i Norge allerede, og vi heier på alle sammen, skriver Vestre.

Han sier at regjeringen har stor tro på at norsk batterinæring kan spille en viktig rolle i å akselerere det grønne skiftet i verden.

– Regjeringen skal føre en aktiv næringspolitikk, og jeg er optimistisk med tanke på å få flere store batterietableringer til Norge, legger han til.

Mindre avhengig av Asia

De tre storselskapene undertegnet i fjor en intensjonsavtale der målet var å starte en studie der de skulle utforske mulighetene for etablering av en bærekraftig og konkurransedyktig europeisk batterinæring. Bakgrunnen var EUs mål om å bli mindre avhengige av batterier fra Asia.

Siden da har selskapet vurdert tomter i flere norske kommuner. E24 skrev i august at Equinor, Hydro og Panasonic åpnet for å legge fabrikken til utlandet.

Bakgrunnen er at elbiler med norske batterier som eksporteres mellom EU og Storbritannia, vil bli ilagt 10 prosent i straffetoll fra 2027.