– Det er sannsynlig at den nye omikron-varianten er mer smittsom enn deltavarianten. Erfaringen fra coronapandemien så langt er at virusvarianter med økt smittsomhet vil spre seg til alle land, inkludert til Norge. For å begrense og forsinke spredningen her i landet innfører vi derfor en rekke offensive tiltak , sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Det var fredag at det ble kjent at den nye, trolig svært smittsomme omikron-varianten av koronaviruset har spredt seg raskt i det sørlige Afrika. Siden da har smitten blitt bekreftet i en rekke europeiske land, og norske helsemyndigheter mener det er sannsynlig at vi også vil få bekreftede tilfeller av varianten i Norge.

Forlenger isolasjonstiden

Regjeringen forlenger nå isolasjonstiden til sju dager for dem som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Isolasjonstiden for coronasmittede har den siste tiden vært på fem dager.

I tillegg må husstandsmedlemmer og andre nære personer av dem som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron, være i smittekarantene i ti dager. Den siste tiden har det ikke vært krav om smittekarantene for fullvaksinerte eller dem som har hatt corona det siste året.

Det innføres også testplikt for øvrige nærkontakter.

Gjelder selv om man er fullvaksinert

Regjeringen skriver at tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Samtidig opphører plikten om forlenget isolasjon og karantene dersom det bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

– Den nye virusvarianten understreker behovet for et høyt tempo i vaksineringen med første og andre dose til alle som ikke har fått dem, og oppfriskningsdose til dem som skal ha den. Vaksinearbeidet må prioriteres, sier Kjerkol.

Dette er de nye tiltakene:



* Isolasjonstiden forlenges til sju dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

* Det pålegges smittekarantene i ti dager for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og dag sju før avslutning av karantene.

* Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag tre og sju etter nærkontakten, og man skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første test er negativ.

* Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.

* Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.