Mandag kommer snøen til Sør-Norge – snøkaos i nord

Vi har også sendt ut farevarsel for snø for Vestland og Møre og Romsdal. Her der det venta 5-20 cm snø i løpet av 12 timar. På kysten sør for Stad vil nedbøren gå over til sludd og regn etter kvart. Køyr etter tilhøva. Hald deg oppdatert på https://t.co/orfrPPNHR1 pic.twitter.com/wwFBvtUSZW