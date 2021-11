En koalisjon av sykepleier-fagforeninger fra 28 land klager Norge inn til FN og gir landet ansvar for unødige dødsfall, menneskerettighetsbrudd og det de kaller «vaksineapartheid», ifølge Klassekampen.

Blokkerer fattige lands vaksineplan

Årsaken er at Norge, sammen med EU, Storbritannia og Sveits blokkerer et forslag fra Sør-Afrika og India fremmet i oktober 2020, om å innføre et midlertidig unntak i Verdens handelsorganisasjons (WTO) avtale for såkalte immaterielle rettigheter, (TRIPS). Dette unntaket skal gjelde coronavaksiner, legemidler og medisinsk utstyr, og vil være med å øke global vaksineproduksjon og fattige lands vaksinetilgang.

I dag støttes forslaget av over 100 land, men en del rike land, da deriblant Norge, står altså i veien. For at et forslag skal godtas, må det være full konsensus i WTO.

Kan skape flere virusvarianter

Snart to år inn i pandemien har rike land i vesten skaffet seg opp mot sju milliarder vaksinedoser.

Til sammenligning har fattige land fått 300 millioner doser.

I klagen sendt til FN beskriver sykepleierne skjevfordelingen for dypt urettferdig, men også som livsfarlig for verden.

«Det skaper muligheter for utvikling av nye virusvarianter som kan være resistente mot tilgjengelige vaksiner», skriver de.

En spådom som allerede har vist seg å være sann. Forrige uke dukket den nye virusvarianten omikron opp i Sør-Afrika, og flere land har igjen stengt grensene sine.

Beskyldes for å beskytte profitten til store farmasiselskaper

I klagen beskylder sykepleierne visse regjeringer for å beskytte profitten til store farmasiselskaper på bekostning av offentlig helse.

I mai gikk USA ut og støttet et forslag om oppheving av vaksinepatenter, men lite har skjedd siden.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Mads Claus Rasmussen / Reuters / NTB

Fredag ettermiddag erklærte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) overfor VG, at Norge er villige til å endre posisjon og støtte unntak fra TRIPS-avtalen for patenter på coronavaksiner, hvis det er en del av et kompromiss.

Til Klassekampen sier utenriksdepartementet at de ser for seg et mindre vidtgående unntak enn forslaget fra India og Sør-Afrika, og mener USAs signaler om oppheving av patentet er et bedre utgangspunkt for forhandlinger.

– I praksis fortsatt en blokkering

Kritikerne er derimot fortsatt ikke overbevist.

Menneskerettighetsadvokat og leder for den sørafrikanske helseorganisasjonen Health Justice Initative, Fatima Hassan sier til Klassekampen at det er for lite, for seint.

– Det vi trenger, er en full fraskrivelse av rettighetene i avtalen, og at Norge slutter å leke politikk, sier den profilerte helseaktivisten til avisa.

Hun mener Norges nye forslag i praksis fortsatt er en blokkering av forslaget fra Sør-Afrika og India.