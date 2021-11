Mann pågrepet etter påkjørsel i Rælingen

Føreren, en mann i 50-årene, ble funnet på en adresse på Flateby. Tidligere søndag søkte politiet etter vedkommende med både politihunder og helikopter.

– Han fremstår påvirket av alkohol, og blir fremstilt for legevakta og deretter fulgt opp på politistasjonen, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB.

Til Romerikes Blad sier Aas at mannen erkjenner å ha kjørt bilen og at han blåste til langt over lovlig verdi.

Politiet har ikke avklart identiteten til den skadde mannen, som ble fløyet til Ullevål sykehus med hode- og bruddskader.

– Han er ikke kritisk skadd, men det er nok alvorlige skader, sier Aas.

Mannen ble påkjørt etter at han gikk av bussen i Nedre Rælingveg like før klokken 19 søndag kveld. En kvinne skal ha gått sammen med mannen som ble påkjørt, og politiet opplyser natt til mandag at de fortsatt ønsker å komme i kontakt med henne.