Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om snø for områdene rundt Oslofjorden.

Fra mandag kveld til tirsdag morgen ventes det 5 til 15 centimeter snø. På kysten vil nedbøren kunne komme som sludd og regn.

Det er også sendt ut farevarsel for snø for Vestland og Møre og Romsdal. Her der det ventet 5 til 20 centimeter snø i løpet av tolv timer.

På kysten sør for Stad vil nedbøren gå over til sludd og regn etter hvert.

Meteorologene råder trafikanter til å kjøre forsiktig.