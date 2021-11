Norges Miss Universe-deltaker får reise til Israel

Statsminister Naftali Bennett opplyste lørdag at israelske myndigheter har besluttet å stenge grensene for utenlandske turister de kommende to ukene som følge av koronavarianten omikron.

Det er foreløpig bekreftet ett tilfelle av omikron i Israel, og det er mistanke om ytterligere sju tilfeller. Landet er det første som stenger grensene på grunn av den nye varianten.

– De israelske medarrangører av Miss Universe kjører ekstra test for covid-19 ut over dobbeltvaksinering som Nora har fra Norge. Dobbelt vaksine er godkjent av israelske smittevernmyndigheter, og tillater innreise, sier talsperson Knut Yrvin til Extraavisen.

Miss Universe-finalen finner sted i Eilat i Israel mandag 13. desember.