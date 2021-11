Første søndag i advent – julegrantenning i Oslo

Det er første søndag i advent, noe som blir markert rundt om i norske byer. Den tradisjonsrike julegrantenningen på Universitetsplassen i Oslo skjer klokken 17. Det har vært tradisjon siden 1919. Ordfører Marianne Borgen, sosialsjef i Frelsesarmeen Lindis Evja og årets juleartist, Frode Alnæs, er til stede.

Glimt kan sikre gullet – skjebnekamp for Brann

Det spilles seks kamper i eliteserien i fotball. I 19-kampen tar sisteplasserte Brann imot Molde, som er på andreplass. Brann er avhengig av å hente poeng, hvis ikke kan det best ende med kvalifiseringsplass for bergenserne.

Dersom Molde ikke vinner den kampen, mens Bodø/Glimt slår Tromsø, er Glimt seriemestere.

Disse kampene spilles klokken 17: Haugesund – Sandefjord, Kristiansund – Viking, Mjøndalen – Sarpsborg, Rosenborg – Bodø/Glimt, Tromsø – Stabæk.

Vintersportssøndag

Det er verdenscup i flere vinteridretter. Først ut er kombinertgutta som har hopprenn i Ruka klokken 9.10 og 10 kilometer langrenn klokken 15.05.

Langrennseliten har 10 kilometer fri teknikk for kvinner klokken 10.20, mens det er 15 kilometer i samme stilart for menn klokken 12.30.

Skiskytterne er i aksjon i Östersund der det er sprint for kvinnene fra klokken 11, mens mennene går klokken 13.45. Det er slalåm for alpintkvinnene i Vermont klokken 15.45, mens gutta skal kjøre super-G klokken 20.15.

Hoppgutta har renn i storbakken i Ruka klokken 16.15.

Lysmarkering for barn på flukt

Moriabevegelsen – for barn på flukt arrangerer en lysmarkering på Eidsvoll plass foran Stortinget i Oslo. Plassen blir lyslagt til støtte for barn på flukt i Europa. Det blir også overlevert krav til representanter for regjeringspartiene. Markeringen starter klokken 18.

Folkeavstemning i Sveits om koronasertifikat

Det avholdes folkeavstemning i Sveits om innføringen av koronasertifikatet. Sveits har i stor grad direktedemokrati, der flere saker kommer opp til folkeavstemning.