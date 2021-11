Deichman-ansatte skeptiske til inntjeningskrav

De ansatte reagerer på at biblioteket skal drive kommersiell virksomhet på noe som i utgangspunktet skal være nonprofit, skriver Dagsavisen.

I tillegg peker de på at utleievirksomheten gjør at deler av bibliotekets arealer til stadighet må stenges for publikum.

Byggingen av biblioteket sprakk med hele 340 millioner kroner, og for å tjene inn noe av gigantsprekken har Oslos politikere pålagt Deichman et inntjeningskrav på over 12 millioner kroner i året.

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), er uenig i at inntjeningskravet er negativt for biblioteket. Han mener at den kommersielle delen er med på å styrke tilbudet til biblioteket.