Stor fare for spredning av ny virusvariant

Det er en «høy til veldig høy» risiko for at den nye virusvarianten omikron sprer seg i Europa, ifølge en risikovurdering fra EUs smittevernbyrå ECDC

Varianten som først ble oppdaget i Sør-Afrika, har blitt påvist i Israel hos en person som reiste fra Malawi, i tillegg til i Botswana, Hongkong og i Belgia.

Flere land innfører innreisenekt

USA, Canada, Brasil og Australia gjør som flere europeiske land og stenger grensene for reisende som kommer fra land i det sørlige Afrika på grunn av den nye virusvarianten.

USA stenger grensene for reisende seks land denne delen av verden, mens Australia fører ni land opp på listen. Også Guatemala, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain, Jordan og Marokko har innført lignende ordninger.

Broadway-komponist Stephen Sondheim er død

Den legendariske komponisten og tekstforfatteren Stephen Sondheim døde fredag, opplyser hans advokat til The New York Times. Han ble 91 år gammel.

F. Richard Pappas sier til avisen at Sondheim, som er kjent for musikaler som «West Side Story», døde brått i sitt hjem i Roxbury i Connecticut dagen etter å ha feiret Thanksgiving med venner.

2.942 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 2.942 koronasmittede i Norge. Det er 578 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.458 koronasmittede per dag, så trenden er stigende.

Det er registrert 629 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 141 flere enn samme dag forrige uke, men 23 færre enn torsdag.

Zuccarello scoret to i mål i storseier

Mats Zuccarello scoret to ganger for Minnesota Wild i 7-1-seieren over Winnipeg Jets i NHL. Han er nå oppe i seks scoringer for sesongen.

Han har med scoringene levert seks målpoeng på de siste fire kampene. Zuccarello fikk litt over tolv minutt på isen i kampen sent fredag kveld norsk tid.