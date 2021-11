Stortingspresidenten om pendlerboligsaken: – En enorm ryddejobb

Den nyvalgte presidenten hadde fredag ettermiddag sitt første møte med direktør Marianne Andreassen, som har fått kritikk for administrasjonens oppfølging av representantenes velferdsgoder.

Gharahkhani gjør det klart at han har tillit til direktøren, selv om han mener jobben som har vært gjort så langt, ikke har vært god nok.

– Vi har tillit til hverandre og til at vi nå skal rydde opp. Det har vært en del av samtalene vi har hatt, sier han.

– Begge er motiverte til å ta fatt på den enorme ryddejobben som skal gjøres, konstaterer han.

– Jeg har fått veldig klare forventninger til meg, og jeg veldig motivert til å gå i gang med denne jobben, sa Andreassen. Hun avkreftet at hun har vurdert sin stilling på grunn av bråket.

Bedre regler og kontroll

Hun tar som tidligere selvkritikk på vegne av administrasjonen.

– Det er klart behov for å bedre regler, bedre kontroll, bedre systemer. Den jobben er jeg sterkt motivert til å gå inn i. Det har ikke vært godt nok, sa hun etter møtet.

Hun sier administrasjonen ikke har hatt god nok oppmerksomhet på saken.

Andreassen sa til NTB onsdag at regelverket kunne vært tydeligere, og at administrasjonen kunne gitt representantene bedre informasjon og veiledning. Men hun sa også at representantene har ansvar for å gi relevant informasjon og fortelle om det er endringer i bosituasjonen.

Møter de parlamentariske lederne

Gharahkhani opplyser at han vil kalle inn de parlamentariske lederne til et møte neste torsdag for å diskutere oppfølgingen av ordningene.

Stortinget har alt satt i gang flere prosesser, inkludert en gjennomgang av reglene og en skatterevisjon, men ifølge Gharahkhani kan det komme flere tiltak.

– Etter de møtene mener jeg det er naturlig å sette i gang en del nye prosesser, sier presidenten.

Han sier administrasjonen har fått beskjed om å sjekke og undersøke saker, og at den må ha kompetanse til å gjøre den jobben.

– I tillegg må vi få på plass kontrollmekanismer eksternt, sier han

– Dette Stortinget som jeg er så utrolig glad i, skal handle om å løfte hverdagsutfordringer for folk, politikk, ikke rot eller kaos om representantens ordninger.

Gharahkhani ble valgt til stortingspresident torsdag etter at partifellen Eva Kristin Hansen måtte gå av. Det skjedde etter at Stortingets administrasjon slo fast at hun hadde fått pendlerbolig på feil grunnlag. Politiet har også åpnet etterforskning av mulig misbruk av pendlerboligordningen, etter medieoppslagene denne høsten.