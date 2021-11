Sørøst politidistrikt opplyste klokken 11.18 på Twitter at nødetatene var på vei til et område nedenfor Knutehytta i Kongsberg etter at de hadde fått melding om at en person ropte om hjelp.

Like før klokken 12.30 hadde dykkere fra brannvesenet hentet mannen opp av vannet, og nødetatene drev gjenoppliving på stedet.

– Mannen er fraktet av redningshelikopteret til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, skriver politiet.

