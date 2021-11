Hotell-boom i oktober

Samlet var det rundt 2,4 millioner overnattinger hos kommersielle aktører i oktober 2021, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 6 prosent fra oktober 2019 og 57 prosent mer enn i oktober i fjor, da store deler av Norge var nedstengt.

Norske overnattinger på hotell økte med 11 prosent fra oktober for to år siden, mens økningen var på 32 prosent for campingplassene. SSB påpeker at fortsatt er 1 av 3 utenlandske overnattinger borte.

– Selv om grensene ble gjenåpnet, har mange av de utenlandske turistene ikke kommet tilbake. Nordmenn var så mye på hotell og camping at det likevel ble rekord i antall overnattinger, sier rådgiver Guro Henriksen i SSB.