FHI: Vaksinering med tredje dose går ikke raskt nok

– Det går fremdeles ikke fort nok. Skal de klare å gi tilbud til alle i aldersgruppen 65 år og eldre før jul, må de øke tempo for å få vaksinert de som har fått sin dose nr. 2 for 5 måneder siden, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til VG.

Til nå har nærmere 437.000 personer har fått tredje dose med koronavaksine. Folkehelseinstituttet har valgt å sende ut flere vaksinedoser enn det kommunene har bedt om.

– Det var for å være sikker på at det er nok vaksiner ute i kommune til å få vaksinert alle som skal ha det før jul. Vi så at antall vaksiner som er bestilt var fallende etter uke 47. Det stemte ikke med oversikten om hvor mange som bør ha vaksinen, sier Bukholm.

De siste ukene har det blitt flere pasienter i gruppen fra 75 år og eldre, samt uvaksinerte fra 45–75 år. Blant de fullvaksinerte er det flere eldre, og en større andel av dem har risiko for å bli alvorlig syk med covid-19.