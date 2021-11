Børsene stuper i Asia etter nyheter om koronavariant

De viktigste børsene i Asia åpnet fredagen med stor nedgang etter oppdagelsen av en ny koronavariant som vekker bekymring i Sør-Afrika. Helsemyndighetene mener den har bidratt til en eksplosiv smitteoppblomstring i landet.

I Japans hovedstad Tokyo gikk hovedindeksen Nikkei 225 ned nesten 3 prosent til lunsjtider, mens den bredere Topix-indeksen tapte 2,3 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong gikk ned drøye 2 prosent, mens børsene på det kinesiske fastlandet ble påvirket mindre. Også oljeprisen har sunket betraktelig. Amerikansk WTI-olje var nede rundt 2 prosent rundt klokka 5 norsk tid.

Johnson ber Frankrike hente tilbake migranter som tar seg over kanalen

Storbritannias statsminister Boris Johnson ber i et brev Frankrike om å umiddelbart hente tilbake alle migranter som tar seg til Storbritannia over kanalen. Det skjer etter at minst 27 mennesker, blant dem sju kvinner og tre barn, omkom da en liten båt full av migranter forliste i Den engelske kanal onsdag.

Å hente tilbake migrantene «vil betydelig redusere» og om ikke «stanse kryssingene helt». Det vil redde tusenvis av liv ved å bryte opp forretningsmodellen til de kriminelle gjengene» som står bak menneskesmuglingen, heter det i et brev fra Johnson til Frankrikes president Emmanuel Macron.

2.970 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 2.970 koronasmittede i Norge. Det er 544 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.375 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.919, så trenden er stigende.

Varselsskudd avfyrt for å roe opptøyer på Salomonøyene

Bygninger er igjen blitt satt i brann og butikker plyndret i Salomonøyenes hovedstad Honiara fredag. Tusenvis av mennesker, enkelte med økser og kniver, har herjet i områdene Chinatown og Point Cruz, samt næringslivsdistriktene, ifølge nyhetsbyrået.

Både Australia og Papa Ny-Guinea har sendt fredsbevarende styrker til landet i et forsøk på å roe ned situasjonen. Nyhetsbyrået AFPs utsendte melder at lokale politifolk har avfyrt varselskudd og brukt tåregass for å stanse folk som prøvde å ta seg fram til statsminister Manasseh Sogavares bolig.

Skudd avfyrt mot leilighet i Oslo

Ingen er pågrepet etter at det natt til fredag ble skutt mot en leilighet i en bygning på St. Hanshaugen i Oslo. Ingen ble skadd i skytingen, som ble meldt i 1.30-tiden.

Politiet mener det er en relasjon mellom de involverte og at skytingen dermed ikke var tilfeldig.