Havarikommisjonen venter få sikre svar om flystyrten i Larvik

– Det er svært få deler av noen størrelse igjen etter at flyet traff bakken. Det er for det meste små biter. I tillegg har det vært kraftig brann på stedet etter ulykken. Dette kan gjøre det veldig vanskelig å komme fram til noen sikre konklusjoner om hva som foregikk forut for styrten, sier Halvorsen til Aftenposten.

To studenter og en instruktør fra Pilot Flight Academy omkom i styrten tirsdag morgen sørvest for Sandefjord lufthavn Torp.

Onsdag ble vrakdeler hentet ut fra ulykkesstedet med helikopter. Delene skal undersøker havarikommisjonens base på Kjeller i Lillestrøm.

Flyet mistet raskt høyde og styrtet i et ulendt skogsområde. Ifølge kommisjonen var det gode flyforhold da ulykken skjedde, og årsaken til ulykken er foreløpig uklar.

– Flyet var ikke utstyrt med ferdsskriver, og man kan ikke vente at noen av de andre digitale innretningene på flyet vil gi noen som helst svar, ut fra det vi har observert på ulykkesstedet, sier Halvorsen.

Vitneobservasjoner kan bidra til å forklare hva som gikk galt, og flere vitner har nå meldt seg for politiet.