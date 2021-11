Christine Dancke er gravid

Den norske programlederen og radioprofilen Christine Dancke (37) er gravid. Det avslører hun på Instagram torsdag kveld.

«Hei på deg til lille meg inni magen min. Skal si du kom ekstremt ut av det blå, spesielt med tanke på tilstanden min som jeg noooen ganger har tulla litt med - jeg pleier å si at jeg er «halv under lungene» fordi jeg er født med en nyre og kun halvparten av alle de indre kvinneorganene», heter det i innlegget.

«Dette medfører også at jeg ikke vet om vårt lille frø faktisk kommer til verden, og jeg håper derfor jeg med dette kan legge spekulasjoner til side og krysse fingrene for at magen min og all snakking om den kan få være i fred til vi vet hvordan dette ender. Så skal vi heller love å si ifra», skriver Dancke videre.

I en årrekke ledet hun sitt eget musikkprogram på NRK P3.

36-åringen er for tiden aktuell som mentor og dommer i TV 2-programmet «Norges nye megahit».