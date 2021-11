Brageprisen for Utøya-bok og til to norske forfatterlegender

To bøker med Utøya-terroren som bakteppe var nominert til Brageprisen i år. Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie var nominert i åpen klasse, som de vant med boka «Søstre. Min historie etter Utøya», en fagbok for barn og unge.

Utgangspunktet for boka er Cathrine Trønnes Lies historie fra da hun var på Utøya med søsteren Elisabeth. Begge søstrene ble skutt, men bare Cathrine overlevde. Mariangela Di Fiore har fulgt henne siden 2012.

– Gjennom utvalgte scener framheves samhold og nærhet, frykt, kaos og redsel, og ikke minst sorgen, savnet og alle de vanskelige tankene i tida, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen roser bok for å skape rom for lesernes egne tanker og refleksjoner.

– Selv om dette er Cathrines fortelling angår den oss alle.

Tiden og bevisstheten

Hedersprisen gikk til Liv Køltzow under torsdagens utdeling i Dansens Hus.

76-åringen tilhørte kretsen rundt litteraturtidsskriftet Profil på 60-tallet. Hun debuterte i 1970 med novellesamlingen «Øyet i treet». I 1972 kom hennes første roman, «Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?».

– Hedersprisvinneren, som også må kunne karakteriseres som viljesterk og egenrådig, har i bok etter bok utvist stor språklig bevissthet og psykologisk innsikt. Forfatterskapet representerer særegne bidrag til norsk litteratur, og har en åpenbar plass i norsk litteraturhistorie, sa juryen.

Forfatteren har selv uttalt at det er to temaer som går igjen i verkene hennes, og det er tiden og bevisstheten. Disse er begge med i årets utgivelse fra Køltzow: Et utvalg av dagboknotatene hennes ble utgitt og av anmeldere omtalt som «en perle for alle som interesserer seg for forholdet mellom kunst og liv».

Fosses storverk

Tidligere hedersprismottaker Jon Fosse fikk Brageprisen for «Eit nytt namn. Septologien VI-VII». Det er første gang han får prisen for ett bestemt verk.

Forfatteren og dramatikeren har bodd i statens æresbolig for fortjente kunstnere, Grotten, siden 2011. Han har i flere år vært blant de heteste kandidatene til nobelprisen i litteratur.

«Eit nytt namn» beskrives som «en mektig avslutning av et ruvende skjønnlitterært verk».

– Boka fungerer som enkeltstående roman, men kan likevel ikke vurderes løsrevet. Fortellingen om Asle, Jon Fosses storverk, er med dette fullendt, heter det i juryens begrunnelse.

Asylmottak og ekkokammer

Brageprisen har som formål å hedre gode, norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Med forfatterdebuten sin, «Ekko. Et essay om algoritmer om begjær», vant Lena Lindgren prisen for beste sakprosabok.

Lindgren hylles for å ha levert «en viktig og velskrevet bok» om teknologien som skaper potensielt farlige ekkokamre. Juryen betegner boka som «et særdeles imponerende forsøk på å stille samtidsdiagnose».

– Det var på tide at noen gjorde dette, og Lena Lindgren har gjort det med glans, skriver juryen.

Forfatter Erlend Skjetne får pris for barne- og ungdomsboka «Eit anna blikk» fra et flyktningmottak for mindreårige asylsøkere i Afghanistan. Guttene på mottaket gruer seg til å fylle 18 år. De er spent på om de får oppholdstillatelse i Norge, og på hva som venter.

– Han gir leseren innblikk i en situasjon som vi ikke hører så mye om, og som er vanskelig å forstå. På den måten klarer Skjetne å gi en stemme til dem som vil bli norske, men ikke kan. Noen får aldri sjansen til å prøve, skriver juryen i sin begrunnelse.