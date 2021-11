– Historien om hvordan daværende kronprins Harald fant og slåss for kjærligheten til Sonja Haraldsen er ikke bare en viktig del av norgeshistorien, det er også en utrolig kjærlighetshistorie som vil røre både de som husker historien fra sin ungdom, og de hører om den for første gang, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

Torsdag ble det klart at Paradox får 12 millioner kroner i tilskudd gjennom instituttets markedsordning til filmen «Harald & Sonja». Det er Vibeke Idsøe som skal regissere filmen.

– Potensial for å fenge publikum

– Historien er ikke tidligere vist på film og har potensial til å fenge publikum på samme måte som Margrete den første, Spencer og The Crown har gjort. Panelet som vurderer publikumspotensialet til prosjektene som søker tilskudd fra markedsordningen, har tydeligvis også sterk tro på at kinopublikummet vil ha denne filmen, sier NFI-direktøren.

Forholdet mellom kronprins Harald og Sonja Haraldsen ledet til den største konstitusjonelle krisen i Norge siden krigen, og det engasjerte alle fra vanlige folk til den øverste politiske ledelsen med statsministeren i spissen.

Hets og hardkjør

– Alle hadde en mening om Sonja og Harald. Det politiske spillet og dramaet som foregikk i kulissene, folkehetsen mot Sonja og hennes familie, medienes hardkjør, monarken som stilles overfor et umulig valg, og i sentrum for det hele to unge mennesker som kjemper for kjærligheten, lyder beskrivelsen fra Norsk filminstitutt.

Markedsordningen er en ordning for kinofilmer med et stort publikumspotensial, og det er et bransjepanel bestående av erfarne filmprodusenter og distributører, som basert på sin publikumsinnsikt, vurderer hvilken av filmene som har størst potensial for høyt billettsalg på kino. Det var totalt ni søkere i denne tilskuddsrunden.