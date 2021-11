Strømprisene øker i Midt- og Nord-Norge

Årsaken til prishoppet finner vi på andre siden av svenskegrensen.

– Prisen i Nord-Norge følger prisen i Nord-Sverige veldig tett. Det som skjer nå, som er litt spesielt, det er blitt veldig kaldt spesielt i Nord-Sverige. Der har de mesteparten av den svenske vannkraften, men den blir delvis bremset på grunn av islegging i elvene, sier strømanalytiker Sigbjørn Seland til E24.

Strømprisen i Midt- og Nord-Norge er nesten tredoblet fredag sammenlignet med dagen før viser tall fra strømbørsen Nord Pool. Prisene fastsettes normalt dagen før.

I Midt- og Nord-Norge hopper prisen fredag til 1,16 kroner kilowattimen (kWh) – nesten like høyt som i sør, der strømkunder i snitt betaler 1,17 kroner per kWh.

Ifølge Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft er døgnprisen årets desidert høyeste, men ikke tidenes høyeste. Men han tror det er midlertidig.

– Alt ligger an til lavere priser i Nord-Norge etter hvert. Men det er klart, får vi stabilt og kaldt vær over tid så kan også det bli høye priser noen tid, sier Olsen til E24.

Strømprisen vil fortsatt være høyere i sørlige deler av landet. Det er likevel fortsatt et stykke opp til den sørnorske årsrekorden for døgnprisen på 1,43 kroner per kWh.