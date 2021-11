Smitterekord i Ålesund

Det opplyser Ålesund kommune til Dagbladet torsdag.

Halvparten av de smittede er vaksinert. 17 av de smittede er under 18 år, mens 28 er mellom 18 og 65. Tre personer er innlagt med covid-19 i kommunen.

Kommunene Ålesund og Sula innførte lørdag en ny lokal coronaforskrift. Det er blant annet plikt om karantene for dem som bor med en person som har fått påvist smitte.

– De siste ukene har vi hatt svært høye smittetall i Ålesund. Vi ser at vi må gjøre tiltak for å hindre overbelastning av helsetjenestene våre, og for å hindre smittespredning fram mot jul, sa ordfører Eva Vinje Aurdal da innføringen ble gjort.