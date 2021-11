Forrige rekord var i mars i fjor, med 23 pasienter, skriver Bergens Tidende . 16 av pasientene ligger på Haukeland universitetssjukehus, og det er fem flere enn onsdag, ifølge Bergensavisen.

I tillegg ligger åtte pasienter på Haraldsplass diakonale sykehus, som er samme antall som dagen før. Fire av pasientene får intensivbehandling, to ved hvert av sykehusene.

Antall smittetilfeller har den siste uken ligget stabilt på et høyt nivå i Bergen. Siste døgn er det registrert 181 smittetilfeller. Gjennomsnittet de siste sju dagene er 152.

Smittevernoverlege Marit Voltersvik sier det er positivt at flere har begynt å bruke munnbind, men at alle må følge påbudet dersom det skal ha best mulig effekt.

– Bruk av munnbind er et meget effektivt tiltak for å hindre covid-19 smitte når en ikke kan holde avstand. Vi er avhengige av at alle innbyggere bidrar hvis vi skal få redusert smitten uten strengere tiltak, sier Voltersvik.