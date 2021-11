– Byrådet har bedt oss om å gjøre dette, og dørene kommer derfor til å åpne seg automatisk så lenge byrådet ber oss om det, sier pressevakt Sofie Bruun i Ruter til Avisa Oslo.

Automatisk åpning av dørene på buss, trikk og T-bane ble innført som et smitteverntiltak for å unngå kontaktsmitte under coronapandemien, men fra 5. november sluttet Ruter med dette. Ifølge Ruter var det ikke lenger noen smittevernfaglig begrunnelse for tiltaket.

Senest mandag denne uken forsvarte Ruter at passasjerene måtte åpne dørene manuelt og begrunnet det med slitasje på dørene og dermed økt vedlikeholdsbehov.

Nå har smittetallene økt i Oslo, og nå skal dørene igjen åpnes automatisk etter at byrådet i Oslo kommune, som eier Ruter, onsdag ga dem beskjed om det.