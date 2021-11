Femte person pågrepet etter tragedien i Den engelske kanal

Det opplyser den franske innenriksministeren Gérald Darmanin torsdag.

17 menn, sju kvinner og tre mindreårige omkom da båten sank utenfor den nordlige kysten av Frankrike onsdag, ifølge statsadvokaten i Lille.

Fire mistenkte menneskesmuglere var allerede arrestert onsdag ettermiddag, ifølge Darmanin.

Frankrikes president Emmanuel Macron har lovet å finne dem som er ansvarlige for tragedien. Han sa at han ikke vil tillate at Den engelske kanal blir en «kirkegård».