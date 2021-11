Norge har kjøpt coronavaksiner for 2 milliarder hittil i år

Hittil i år er det brukt 2 milliarder kroner på innkjøp av coronavaksiner i Norge.

– Når du ser hva pandemien har kostet både Norge og andre land i ett og et halvt år, er disse summene bare småpenger, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til P4.

I april anslo coronakommisjonen at pandemien og smitteverntiltakene ville føre til en reduksjon i Norges bruttonasjonalprodukt på 330 milliarder kroner fra 2020 til 2023, sammenlignet med hvordan økonomien ville klart seg uten corona.

– Når vi ser at effekten av vaksineringen er at de fleste av oss kan leve normale liv, så tror vi at det vi har brukt på vaksiner, er en meget god investering, sier Nakstad.

Til nå har 4.229.770 personer fått første dose av coronavaksinen i Norge, 3.796.698 personer har fått andre dose, mens 401.398 har fått tredje dose.