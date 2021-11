Over 1.700 utmeldt av Kirken siden oljevedtaket

Det får Vårt Land opplyst. Utmeldingene har skjedd mellom onsdag 17. november og tirsdag 23. november.

– Det er naturlig at vedtaket som ble fattet på Kirkemøtet, avstedkommer noen reaksjoner av denne typen. Samtidig er det viktig for oss å være tydelige på at kirken ikke ser på dem som jobber i petroleumssektoren i Norge som et problem. De gjør en svært stor innsats for verdiskaping for det norske samfunnet, sier Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke.

Allerede første dag etter vedtaket meldte 434 personer seg ut, mer enn i de ti foregående dagene til sammen, ifølge Nettavisen.