NRK-journalistene sier de ble pågrepet etter intervju med VM-sjefen

NRK-journalistene deltok på markeringen for at det var ett år til avspark i mesterskapet, før de deretter hadde et lengre intervju med Nasser Al Khater.

Etter at de ankom hotellet, ble de fraktet til politistasjonen, hvor de tilbrakte 32 timer før de ble løslatt.

– Det begynner med avhør. Vi sitter på hvert vårt rom, vi vet at vi er i nærheten av hverandre, men det er avhør som pågår i cirka åtte timer. En og en blir avhørt, den andre sitter bare og venter, forteller Ekeland til NRK.

– Etter hvert kommer det inn en jurist eller et eller annet som har sett på saken vår, sier at dette ikke ser bra ut og har lyst til å sende den videre til mulig varetektsfengsling, fortsetter han.

Til slutt ble journalistene løslatt etter å ha signert et papir de ifølge Ekeland ikke helt forsto.

– Vi spør om utstyret vårt, men det får vi ikke lov til å ha med. Men vi får iallfall med bagasjen vår og går ut.

Qatarske myndigheter sier at journalistene ble pågrepet fordi de filmet på privat område uten tillatelse.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at Ekeland og Ghorbani har opptrådt helt i tråd med det som forventes av NRK-journalister ute på jobb.

– Jeg står her med en lettelse, men også med en stolthet over to medarbeidere som har vært der nede og gjort en viktig jobb, sier han.