Skadetallene øker etter uværet i Sør-Norge

Uværet førte til skader på både bygninger og biler, trær falt over veibanen flere steder, og tusenvis ble rammet av strømbrudd.

Tryg Forsikring fikk inn 60 nye skademeldinger tirsdag, og har nå registrert 111 skader i forbindelse med uværet.

– Antall skademeldinger øker, og vi har nå registrert skader på 92 private boliger, hytter og fritidshus, sju næringslivsbygninger samt elleve biler. Vi estimerer de foreløpige kostnadene til i overkant av 12 millioner kroner, men dette kan endre seg når vi får undersøkt skadeomfanget nærmere, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Forsikringsselskapet If har onsdag morgen registrert over 200 skadesaker. Skadene fordeler seg på 180 skadesaker på private hus og hytter og 26 skader på næringslokaler. I tillegg er det noen biler som har fått skader.

– Det er for tidlig å si nøyaktig hvor store skadene er i kroner og øre, men for If alene dreier det seg om flere titalls millioner. Vindskader som dette er dekket på bygningsforsikringen til huset, hytta eller næringslokalet, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Gjensidige har registrert skader for flere titalls millioner kroner og rundt 400 skademeldinger i forbindelse med uværet.

– Det er bygningsskader på tak, vinduer og dører, og takstein som har løsnet og gjort ødeleggelser. Det er trær som har falt ned på tak som er det mest vanlige, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Ut fra selskapets egne tall beregnes det at skadeomfanget kan passere 100 millioner kroner for alle forsikringsselskaper.