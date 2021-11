Stortinget velger ny president torsdag

– Det er Stortinget som til slutt velger sin president. Valget finner sted i morgen, sa han da han møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget onsdag formiddag.

Kort tid tidligere hadde Arbeiderpartiet kunngjort at de ønsker Gharahkhani som ny president etter at Eva Kristin Hansen trakk seg fra stillingen.

– Det er triste omstendigheter rundt dette valget av ny stortingspresident. Stortingsarbeidet skal handle om å løse folks hverdagsutfordringer, ikke om rot eller kaos i representantenes ordninger, sa han.

Ap-politikeren benyttet anledningen til å trekke fram noe han syns er flott med det norske demokratiet – at avstanden mellom politikerne og folket er kort.

– Vi deltar på fotballtrening med ungene våre og vi handler på nærbutikken. I dette bildet er det en viktig oppgave for presidentskapet å legge til rette for at alle folkevalgte får gode forutsetninger for å bli en del av fellesskapet her på stortinget. Det er viktig for demokratiet.