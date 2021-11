Budsjettforhandlingene fortsetter

Regjeringspartiene og SV fortsetter forhandlingene om budsjett på Stortinget på overtid. De har gjort det klart at den interne fristen fredag trolig ikke nås og at forhandlingene kan drøye helt fram til finansdebatten 2. desember.

Koronarestriksjoner løper ut

Påbudene og anbefalingene i forbindelse med koronaviruset i Tromsø og Trondheim er begge vedtatt å vare fram til i dag. Nå må de respektive kommunestyrene ta stilling til hvorvidt disse skal forlenges, oppheves eller strammes inn ytterligere.

Bergen tar avgjørelse om bybanen

Bystyret i Bergen behandler saken om hvorvidt Bybanen skal gå over Bryggen, eller om den skal gå rundt via en tunnel. Prosjektet splitter byen omtrent på midten, og dagens Ap-ledede byråd mangler tre stemmer for å få flertall for sin løsning – å legge traseen gjennom Bryggen.

Sverige får trolig ny regjering

Representantene i Riksdagen skal si ja eller nei til en svensk regjering ledet av Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Etter å ha inngått en avtale med Vänsterpartiet og Miljöpartiet ligger hun an til å bli godkjent med én stemmes margin. I så fall blir hun svenskenes første kvinnelige statsminister.

USA legger fram BNP-tall

USA legger fram oppdaterte estimater for bruttonasjonalprodukt (BNP) for tredje kvartal. Til sammen ligger USA an til en samlet økning i BNP på 5,7 prosent for hele året. Det vil være den kraftigste veksten siden 1984, da veksten lå på 7,2 prosent.

Åpningsseremoni for Carlsens VM-duell



I dag innledes VM-duellen mellom Norges sjakkstjerne Magnus Carlsen og russiske Jan Nepomnjasjtsjij i Dubai. På programmet står åpningsseremoni og teknisk møte. VM-duellen varer fram til 16. desember.