«Kommunedirektøren har vurdert innføring av lokalt coronasertifikat, men på grunn av smittevernfaglige og sterke personvernhensyn kan dette ikke anbefales innført på nåværende tidspunkt», het det i innstillingen som formannskapet behandlet på et ekstraordinært møte tirsdag ettermiddag, skriver Nordlys.

Flertallet i formannskapet, ved Ap, SV, Sp og MDG, stemte for å utsette innføringen av coronapass.

De ber om at det jobbes videre med en eventuell innføring av coronasertifikat slik at det er klart når personvernutfordringene er løst av nasjonale myndigheter.

– Vi ønsker også en nærmere utredning av de praktiske og økonomiske konsekvensene for næringslivet. Det vil styrke beslutningen og vurderingen om forholdsmessighet, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitmann på møtet, ifølge iTromsø.

Vil fjerne sitteplikten

Flertallet stemte også for å fjerne sitteplikten på utesteder med skjenkebevilling.

Tromsø kommune har vært preget av høye smittetall den siste tiden, og ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har uttalt at de var klare til å innføre coronapass-ordningen.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap). Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Vi har gjort alt det vi skal gjøre, nå venter vi bare på den tekniske løsningen fra departementet, sa Wilhelmsen til NTB på søndag.

Mandag uttalte FHI at de jobber med å oppdatere de tekniske løsningene. Det kan imidlertid ta opptil to uker før alt er klart, uttalte assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

– Mageplask

På tirsdagens møte refset Frps gruppeleder Bjørn-Gunnar Jørgensen flertallets forslag, og han kom med sterk kritikk til måten ordføreren har håndtert saken på.

– Makan til mageplask. Her har ordføreren vært høyt og lavt og sagt at dette skal vi få til. Alle ventet på at coronapasset skulle være klart på fredag, så var det ikke klart da, og ikke nå heller. Jeg trodde jo man hadde såpass kontakt med egen administrasjon og folk i sentrale posisjoner, sa Jørgensen.

– Mitt ønske om å innføre coronapass er tuftet på to ting: Den ene er at vi innfører det hvis vi trenger det. Hvis vi ikke trenger det, gjør vi det ikke. Det andre som har vært viktig, er at personvernet skulle ivaretas på en ordentlig måte, svarte ordføreren.

Neste formannskapsmøte er tirsdag 30. november.