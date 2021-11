Flyulykken i Larvik: En flyinstruktør og to studenter mistet livet

– Flyet skal være tilknyttet Pilot Flight Academy og tok av fra Torp flyplass tidligere i dag. En av de omkomne er instruktør ved skolen, og to var studenter, skriver politiet i en pressemelding.

Det var klokken 9.20 tirsdag morgen at en person ble vitne til at et småfly gikk i spinn ned i ulendt terreng i et skogområde i Tvedalen i Larvik. Vitnet ringte deretter politiet.

På grunn av det krevende terrenget tok det noe tid før nødetatene kom fram til ulykkesstedet. Etter observasjoner på stedet uttalte politiet etter hvert at det ikke var håp om å finne overlevende etter flystyrten.

– Dette er en tragisk ulykke, sier Frode Granlund, grunnlegger av Pilot Flight Academy, til NRK.

Nokså nytt fly

Like over klokken 15 bekreftet altså politiet at de tre om bord mistet livet. De pårørende er varslet og vil følges opp av kriseteam i sine respektive kommuner.

Havarikommisjonen ankom Larvik tirsdag ettermiddag og vil starte opp sitt arbeid i løpet av dagen.

– Flyet er et relativt lite tomotors Diamond DA42 som var nokså nytt, sa direktør Kåre Halvorsen for luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen tidligere tirsdag.

Flyet tok av fra Torp flyplass tirsdag morgen og fløy blant annet over byen Larvik ikke lang tid før det styrtet, ifølge Sandefjords Blad.

Årsaken til at flyet styrtet er foreløpig ukjent.

Sterkt preget

Flyskolen Pilot Flight Academy er en av Europas største flyskoler. Skolen har 120 ansatte og 350 elever.

Skolemiljøet er sterkt preget av ulykken.

– Vi er samlet her nå. Alle ansatte og studenter får komme inn og sørge sammen. Vi skal gjøre det vi kan for å bistå alle og håndtere dette på en så god måte som mulig, sier Granlund til Sandefjords Blad.

– Alle kjenner hverandre her. Studentene våre bor stort sett alle sammen på skolen, sier Granlund.