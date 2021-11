FHI frykter kraftig influensasesong – ber foreldre vaksinere barn i risikogrupper

– Det er særlig viktig at barn med flere risikotilstander, mer alvorlig eller dårlig regulert sykdom, tar vaksine, da disse barna har høyest risiko for alvorlig influensa, sier leder Kjersti Rydland for FHIs influensaprogram i en pressemelding.

I et normalt år havner rundt 500 barn på norske sykehus på grunn av influensa. Opptil 10 prosent av befolkningen får symptomer på influensa hvert år. Tallet er 20 prosent når det gjelder barn. Opptil 60.000 barn i Norge tilhører en risikogruppe for alvorlig influensa.

Fjorårets influensasesong var tilnærmet ikke-eksisterende på grunn av coronatiltak og nedstengninger. Derfor har FHI stålsatt seg for at den kommende influensasesongen kan bli alvorlig.

– Nå har det gått to år siden viruset hadde fotfeste her i landet, og vi må ta høyde for at årets sesong kan bli kraftig, sier Rydland.