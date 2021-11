Mistenktes forsvarer Stian Kristensen sier til TV 2 at politiet har fått tak i en kvittering fra taxituren, som stadfester at ulykken skjedde kvelden før.

– Det betyr at politiets hypotese om at han kjørte rundt med avdøde i bilen, nå kan ses bort ifra, sier Kristensen.

Tina Jørgensen forsvant natt til søndag 24. september i år 2000 og ble funnet død en måned senere.

Politiet har undersøkt om mannen i 50-årene som er mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen, kolliderte med taxien like etter drapet. Blant årsakene til at politiet har vist stor interesse for kollisjonen, er taxisjåførens forklaring om at mannen «virket veldig nervøs» og svettet en del.

Mannen nekter for å ha noe å gjøre med drapet på Tina Jørgensen. Han er også siktet for å ha drept Birgitte Tengs, men nekter også for å ha noe å gjøre med det drapet.

Mistenkte har selv forklart at han var involvert i en bilulykke med en taxi klokken halv to på natten samme helg som Jørgensen forsvant, men han har vært uklar på om det var samme natt som 20-åringen forsvant eller natten i forveien.

– Vi mener at vi har god kontroll på det forholdet og en god oversikt over hendelsen og når den fant sted. Vi sitter også på andre opplysninger om hendelsen, men vi ønsker ikke å gå ut med opplysninger om det nå, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til VG.