Et mindre fly har gått ned i Larvik

– Når vi sier at vi dessverre ikke har håp om å finne overlevende, så sier det noe om at her er det store skader og en alvorlig ulykke, sier politistasjonssjef i Larvik Tore Eriksen på en pressebrifing i 12-tiden tirsdag.

– Det er hva vi observerer på stedet, som tilsier det, sier han.

Nødetater ved gamle E18 etter melding om et småfly har gått ned. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Politiet fikk melding klokken 9.21 fra et vitne som fortalte at et fly var i spinn ned mot bakken. Flyet er lokalisert, og på ulykkesstedet er nå politiets kriminalteknikere på plass, sammen med hundepatruljer og Havarikommisjonen for å søker etter antatt omkomne og for å finne årsaken til ulykken.

Politiet har så langt ikke bekreftet hvor mange som var om bord i flyet da det gikk ned. De jobbet ved 12-tiden med å varsle pårørende.

Flyet er funnet i Tvedalen i Larvik kommune, vest for Larvik by.

Politiets innsatsleder Jon Terje Stäheli sier at flyet er totalhavarert og at det er observert noe brann i området. Det er derfor også sendt inn brannmannskaper med slukkekapasitet.

Stäheli beskriver området der flyet har gått ned, som ulendt med mange bratte skråninger.

Innsatslederen vet ikke om flyet har rukket å sende nødmelding.