Støre om Kim Friele: En bauta har gått bort

– Med mot, kraft og varme sto hun på barrikadene for rettferdighet og vant fram, blant annet da seksuell omgang mellom menn ble avkriminalisert i 1972, skriver statsministeren (Ap) i en uttalelse til NTB.

I en Facebook-post har han lagt ut av bilde fra 2019 av seg selv sammen med Friele og daværende AUF-leder Ina Libak.

– I samtale med Ina Libak og meg for to år siden fortalte hun litt om hva det hadde kostet, om hverdagsdiskrimineringen og voldsepisodene. Uten store fakter og med et smil om munnen, det var ikke seg selv hun ville framheve. For oss som hørte på, var det en sterk opplevelse, skriver Støre.

– Takk for alt du var og alt du gjorde, Kim. Vi skal fortsette kampen for at flere får være den de er og elske den de vil. I Norge og i verden, avslutter han.