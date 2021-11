Videre budsjettforhandlinger

Budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp fortsetter. De parlamentariske lederne er koblet inn i prosessen etter at de tre partienes forhandlingsledere møtte veggen søndag kveld. SV meldte i går om bedre fremdrift.

Høyesterett behandler Legelisten-saken

Legeforeningen har gått til søksmål for at leger skal kunne reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten. Legeforeningen tapte både i lagmannsretten og tingretten, og i dag behandler Høyesterett saken.

Kulturministeren deler ut Bokhandlerprisen 2021

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) deler ut Bokhandlerprisen under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo. Bokhandlerne har nominert ti norske titler innenfor norsk skjønn- og generell litteratur.

Etiopias statsminister til fronten

Etiopias statsminister, fredsprisvinner Abiy Ahmed, sier han vil lede landets regjeringshær «fra kampfronten» fra og med i dag. Styrker fra Tigrayfolkets frigjøringshær (TPLF) rykker stadig nærmere Etiopias hovedstad Addis Abeba, og regjeringen erklærte tidligere i november unntakstilstand.

IAEA-sjefen til Iran

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået, Rafael Grossi, er i Iran, der han skal ha samtaler med landets ledelse om atomavtalen. Det er første gang de møtes siden regjeringsskiftet i august der ultrakonservative Ebrahim Raisi overtok makten.

Første Manchester United-kamp etter Solskjær

I kveld spilles kamper i gruppene E, F og G i mesterligaen i fotball for menn. Blant annet møter Manchester United spanske Villarreal på bortebane. Dette er lagets første kamp etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken som manager i helgen. Michael Carrick, som i likhet med Solskjær spilte mange år for laget, har tatt over på midlertidig basis.