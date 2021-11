Disse coronarådene gjelder nå

– Vi ønsker jo ikke å ha så inngripende tiltak lenger, men et mest mulig åpent samfunn – hvor vi har beredskap hvis ting forverrer seg, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

Fredag rykket hun ut og ba folk om å slutte med håndhilsing, men fortsatt er det få nasjonale råd og regler for hvordan man skal oppføre seg.

– Det å holde seg hjemme når man er syk er utrolig viktig. Ikke tenk at du bare må en tur på jobben eller skolen, sier helseministeren.

– Tenk smittevern

– Det er ikke om å gjøre å klemme flest mulig mennesker. Spar gjerne klemmene til dine nærmeste, sier Nakstad. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad oppfordrer folk til å tenke litt mer på smittevern i rutinene sine igjen.

– Gjør vi det i hverdagen, vil vi antakelig kunne få ned disse smittetallene ganske raskt, sier han til NTB.

Også Nakstad trekker fram rådet om å holde seg hjemme når man er syk som «ekstremt viktig».

– Vi må også huske på å vaksinere oss når vi får tilbud om det, og så må vi selvsagt følge rådene om å teste oss hvis vi bor sammen med noen som blir coronasyke og varsle våre nærkontakter hvis vi selv blir coronasyke, sier han.

– Unngå kroppskontakt med mange

Den assisterende helsedirektøren mener også det er lurt å begrense klemming til de man kjenner best.

– Det er lov å bruke hodet og tenke seg om. Når rådet om å slutte å håndhilse kommer, betyr jo det at vi bør unngå den nære kroppskontakten med folk vi ikke kjenner veldig godt i en periode. Det er ikke om å gjøre å klemme flest mulig mennesker. Spar gjerne klemmene til dine nærmeste, sier Nakstad.

Samtidig avviser han at det er på tide å avlyse fester, i hvert fall hvis man bor i områder uten lokale smitteverntiltak om dette.

– Vi lever et normalt liv nå, de aller fleste av oss. Det krever at vi passer på at vi selv er friske når vi deltar på arrangementer. Klarer vi det, kan vi fortsette å leve veldig normalt, sier Nakstad.

Trygt uten tredjedose?

Kommunene er nå i full gang med å gi en oppfriskningsdose med coronavaksine til folk på over 65 år og andre utsatte grupper, men fortsatt har bare rundt 300.000 av rundt en million mennesker i disse gruppene fått tredjedosen.

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: NTB

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI), svarer slik på spørsmål om hvorvidt det er trygt å besøke eldre besteforeldre som ennå ikke har fått tredjedosen:

– Hvis man føler seg utrygg på det, kan man ta en hurtigtest hjemme. Da vil man jo vite om det er sannsynlig at man er smittet eller ikke.

– Men man trenger ikke ta på seg munnbind?

– Det kan man også gjøre. Det er avhengig av om besteforeldrene er spesielt utsatt for alvorlig sykdom, om de har underliggende sykdommer eller lignende.

Rettes mot utsatte grupper

Nakstad påpeker at det fortsatt er mange som bruker munnbind ute i samfunnet.

– Særlig personer med nedsatt immunforsvar, men også dem som jobber i helsetjenesten må bruke munnbind på jobb. Vi har ikke noe imot at folk bruker munnbind der det er trengsel nå, men det er ikke et nasjonalt råd ennå, sier han.

Helsemyndighetene har også anbefalt særskilte tiltak rettet mot utsatte grupper.

– I den siste veilederen vår ber vi arbeidsgivere påse at uvaksinert helsepersonell testes to ganger i uka, at de bruker munnbind i nærkontakt med pasienter og at arbeidsgivere følger opp dette fortløpende i hele den norske helsetjenesten, sier Nakstad.