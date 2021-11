«Atlantic Crossing» vant Emmy-pris

«Atlantic Crossing» er belønnet med en internasjonal Emmy-pris. – Dette er julaften, bursdag og å vinne i OL på en og samme gang, sier regissør Alexander Eik til NTB.

Sofia Helin og Tobias Santelmann spiller kronprinsesse Märtha og kronprins Olav i serien, hvis handling er lagt til krigens dager. Dramaserien, som er laget av Cinenord for NRK, vant i kategorien beste TV-film eller miniserie. Utdelingen fant sted i New York i natt norsk tid.

Kevin Spacey må betale erstatning

Kevin Spacey må betale 31 millioner dollar til MRC, studioet bak Netflix-serien «House of Cards». 62-åringen ble sparket fra serien etter overgrepsanklager.

MRC måtte sparke Spacey, sette produksjonen av serien på vent, skrive om hele serien for å fjerne Spaceys hovedrolle og korte den ned fra 13 til 8 episoder for å nå fristen, noe som førte til tap av flere titall millioner dollar, heter det i en kjennelse fra en domstol i Los Angeles. Dollarbeløpet Spacey og hans produksjonsselskap må betale, tilsvarer knappe 277 millioner kroner.

Sør-Koreas ekspresident Chun Doo-hwan er død

Sør-Koreas tidligere president Chun Doo-hwan, som slo knallhardt ned på prodemokratiske demonstrasjoner i landet i 1980 og deretter styrte i åtte år, er død. Chun var 90 år gammel.

Chun grep makten i et militærkupp i 1979 og ble sittende i rundt åtte år. Han slo brutalt ned på prodemokratisk opposisjon og sørget for at titusenvis av mennesker ble pågrepet.

Etterlatte etter skoleskyting får milliarderstatning

USA ventes å betale 130 millioner dollar, tilsvarende 1,16 milliarder kroner, i erstatning til de etterlatte etter skoleskytingen i Parkland i Florida i 2018. Det er det amerikanske justisdepartementet som ventes å betale summen, fordi FBI ikke etterforsket to tips om gjerningsmannen som drepte 17 mennesker, skriver The New York Times.

19 år gamle Nikolas Cruz, som var tidligere elev ved skolen, tok seg inn på Marjory Douglas Stoneman-skolen med et lovlig innkjøpt automatvåpen av typen AR-15 og åpnet ild.

2.391 nye koronasmittede registrert

Det siste døgnet er det registrert 2.391 koronasmittede i Norge. Det er 630 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.145 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.700, så trenden er stigende.

For Oslo er tallet 627 det siste døgnet. Det er 200 flere enn samme dag forrige uke og 281 flere enn søndag.

Overtenning i hus i Bergen

En person er fraktet til legevakt for sjekk etter at det brøt ut brann i et hus i Hardangervegen i Bergen. Vedkommende var alene i huset.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 3.23 i natt, og alle nødetater ble sendt til stedet.

Minst 45 døde da buss tok fyr i Bulgaria

Minst 45 personer, blant dem barn, er døde etter at en buss tok fyr på en motorvei i Bulgaria i dag morges, melder Reuters.

Bussen, som hadde nordmakedonske skilter, tok fyr på en motorvei vest i landet, sier en tjenesteperson i det bulgarske innenriksdepartementet til nyhetsbyrået. Barn er blant de omkomne, og sju mennesker med brannskader er fraktet til et sykehus i hovedstaden i Sofia, får TV-stasjonen BTV opplyst.