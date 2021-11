UDI: Vi er prisgitt grensekontrollen på russisk side

Overfor Aftenposten poengterer UDI-direktør Frode Forfang at planene for etablering av et nytt asylmottak i Sør-Varanger ble lagt før den spente migrantsituasjonen oppsto mellom Hviterussland og EU-landene.

– Men det som er skjedd her ved grensene mot først Litauen og Latvia, og nå senere Polen, illustrerer en sårbarhet som også er relevant for Storskog, skriver han i en epost.

Forfang sier det ikke er noen indikasjoner på at det samme skal skje ved Storskog – og han peker på at dette også er en yttergrense for Schengen-området.

– Samtidig er vi helt prisgitt grensekontrollen på russisk side. Forhold kan endre seg. Derfor er det klokt å ha en beredskap, sier Forfang.

Ifølge Aftenposten har norske myndigheter tatt grep for å hindre en gjentakelse av det som skjedde i 2015, da asylstrømmen via Russland gjorde at politiets grensekontroll på Storskog brøt sammen. Det nye, ordinære asylmottaket åpner 1. desember og har 150 plasser.

Den siste tiden har det vært økt spenning på grensa mellom Hviterussland og EU, spesielt mot Polen. Et stort antall flyktninger og migranter sitter i grenseområdene og håper å komme seg videre inn i EU.