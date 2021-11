Flere døde da bil kjørte inn i juleparade i Wisconsin

Politiet melder om flere dødsfall etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under en juleparade i byen Waukesha i den amerikanske delstaten Wisconsin.

Politisjef Dan Thompson sier han ikke vet akkurat hvor mange, men at det er «noen døde». Myndighetene opplyser samtidig at minst elleve barn og tolv voksne ble tatt til sykehus. En person som er av interesse for politiet, er pågrepet.

Ingen vinner i presidentvalget i Chile



Presidentvalget i Chile går videre til en ny valgomgang mellom høyrepopulisten José Antonio Kast og venstreorienterte Gabriel Boric, da Ingen av kandidatene har fått mer enn 50 prosent av stemmene. Den avgjørende valgomgangen blir 19. desember.

Etter at stemmene fra mer enn 80 prosent av valglokalene var talt opp, hadde Kast 28 prosent, mens Boric hadde 25 prosent. Bak dem følger fem kandidater. Det er også valg på alle 155 setene i underhuset i nasjonalforsamlingen og rundt halve senatet.

Telenor slår sammen virksomheten i Thailand med storaktør

Telenor og C.P. Group er enige om å slå sammen dtac og True til et nytt telekom- og teknologiselskap i Thailand. Det meldte Telenor i natt.

True er Thailands største innen kabel-TV og internett og er også blant de største innen mobiltelefoni. Sammenslåingen krever godkjenning fra styrer og aksjonærer, samt regulatoriske godkjenninger. Partene erkjenner at det ikke er sikkert at transaksjonen blir gjennomført, heter det.

1.470 nye koronasmittede registrert

Det siste døgnet er det registrert 1.470 koronasmittede i Norge. Det er 314 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.055 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.667, så trenden er stigende.

Zuccarello bommet på straffe da Wild tapte

Minnesota Wild holdt følge med fjorårsmester Tampa Bay Lightning gjennom hele kampen, men tapte på straffeslag. Kampen ble spilt i Tampa i natt norsk tid.

Ved full tid og også etter overtidsspill sto det 4-4, og dermed måtte kampen avgjøres på straffeslag. Da Mats Zuccarello sto klar til å ta sitt lags fjerde straffe, hadde verken Wild eller Lightning scoret så langt. Det klarte heller ikke nordmannen. Dermed kunne Steven Stamkos avgjøre kampen, noe han også klarte.