Venstre ber utenriksministeren ta tak i Nygaard-saken

Ifølge NRK har partiet sendt et brev til Utenriksdepartementet om saken. Kanalen meldte nylig at den ene siktede var iransk diplomat i Norge forut for attentatet mot forlagssjef William Nygaard i Aschehoug – og at han oppholder seg i Iran.

– Jeg mener at norske myndigheter bør strekke seg veldig langt. Det var et svært alvorlig attentat, ikke bare mot en person, men også mot sentrale verdier i samfunnet vårt. Derfor bør vi også bruke alle de diplomatiske kanalene vi har. Dette er nok siste sjanse, sier Venstre-leder Guri Melby.

Til NRK opplyser Utenriksdepartementet at de på generelt grunnlag ikke uttaler seg om saker som er i justis- og rettssystemet.

Ifølge kanalen mener den iranske ambassaden i Norge at påstanden om at diplomaten var involvert i attentatet er «fullstendig uten grunnlag». Det er ikke kjent hvordan politiet mener han medvirket.

William Nygaard overlevde drapsforsøket, som ble satt i sammenheng med at Aschehoug hadde gitt ut boka «Sataniske vers» av forfatteren Salman Rushdie.