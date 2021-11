Venstre ønsker diplomatisk boikott av OL i Kina

«Vil statsråden ta initiativ til norsk diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing i 2022 for å sabotere regimets forsøk på å sportsvaske egne menneskerettighetsbrudd?» skriver Melby.

– Det er på tide å gi et tydelig signal til et regime som begår systematiske menneskerettighetsbrudd mot minoriteter og demokratiforkjempere i eget land, sier Venstres leder Guri Melby i en kommentar til NTB.

Torsdag varslet USAs president Joe Biden at USA vurderer en diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing.

– Forfølgelse av etniske og religiøse minoriteter, brudd på menneskerettigheter og nå senest den overraskende forsvinningen til den kinesiske tennisspilleren Shuai Peng, understreker betydningen av at demokratier sier ifra, sier Melby.

Hun understreker at hun ikke blander seg inn i idrettsbevegelsens egne vurderinger.

– Jeg har den dypeste respekt for idrettsutøvere som legger ned tusenvis av timer for å representere sitt eget land. Det er ikke utøverne som har bestemt at OL legges til Kina, sier hun.