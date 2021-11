Rekordmange coronapasienter på sykehus i Bergen

Søndag i forrige uke var det 45 nye smittetilfeller, og man må tilbake til 29. mars 2020 for å få tilsvarende tall på antall coronarelaterte innleggelser i kommunen, ifølge Bergens Tidende.

– Hver dag registrerer vi nå smitte hos personer over 90 år. Dette er personer som har stor risiko for å bli alvorlig syke selv om de er fullvaksinerte, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.

Ni av pasientene er innlagt ved Haraldsplass sykehus, det høyeste antallet hittil. Én av dem får intensivbehandling.

– Det er bekymringsfullt og vi følger situasjonen veldig nøye. Vi vurderer daglig om vi skal opp på gult nivå, sier administrerende direktør Kjerstin Fyllingen.

Helse Bergen har anslått opp til 22 coronapasienter, ifølge administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen. Han påpeker at færre pasienter har behov for intensivbehandling enn i mars 2020.

Høyt sykefravær gjør imidlertid situasjonen utfordrende, og smitteutviklingen kan bety at planlagte operasjoner må utsettes både på Haraldsplass og Haukeland. Mandag vil Helse Bergen lage et nytt anslag for kapasitet og hvor mange pasienter de forventer i ukene fremover.