Folk tror pandemien vil vare i årevis

Opinion har spurt nordmenn hvor lenge de tror at koronautbruddet vil vare i Norge.

I november svarer 6 prosent at koronautbruddet i Norge vil vare i opptil ett halvt år til, mens 34 prosent sier opptil ett år.

26 prosent tror den vil vare i inntil 2 år, mens hele 34 prosent tror pandemien vil vare lenger enn det, viser tallene fra Norsk koronamonitor fra Opinion

Andelen som tror at pandemien varer kun opptil et halvt år til, har aldri vært lavere, og andelen som oppgir at de tror dette vil pågå i mer enn to år, har aldri vært høyere

– Det at folk flest tror pandemien blir mer langvarig, er nok dels et resultat av en kollektiv erkjennelse av at høy vaksinegrad ikke i seg selv er en garanti for lav smitte, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.