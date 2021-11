Vest politidistrikt fikk melding om en bevisstløs person lørdag ettermiddag klokka 17.46. Personen lå mellom en båt og et kaianlegg tilknyttet land

– Personen ble erklært død kort tid etter at nødetatene ankom stedet, skriver Vest politidistrikt.

De pårørende til den døde er varslet. Politiet opplyser at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt og at saken vil bli videre undersøkt ved Sunnfjord politistasjon.